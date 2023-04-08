The Times раскрыла детали попытки украинской армии захватить ЗАЭС в октябре

В октябре 2022 года группа из 600 военных элитных украинских подразделений пыталась получить контроль над Запорожской АЭС, сообщила The Times. Украина официально не раскрывала информацию о провальной операции, британская газета рассказывает о ней со ссылкой на источники в украинской разведке и военно-морских силах. Минобороны РФ 19 октября сообщало о попытке украинской армии высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захвата ЗАЭС с использованием сил до двух рот.

По данным The Times, украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми ракетными комплексами. Киев, как утверждается, не ожидал столкнуться с жестким сопротивлением, так как считал, что РФ не сможет использовать артиллерию в районе ЗАЭС. Один из украинских офицеров сообщил, что российские военные обеспечили «густую оборону, все заминировали». При приближении украинцев они «даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде».

Как утверждает британская газета, Украина пыталась нанести удар по позициям подразделений российской армии на левом берегу Днепра с помощью американских HIMARS. Источник The Times, отвечая на вопрос о том, предоставлял ли Вашингтон Киеву разведданные для применения реактивных систем залпового огня, только отметил, что украинскому спецназу были переданы «оперативные данные». По его словам, США только делятся информацией, а Украина «отвечает за выбор, расстановку приоритетов и конечные решения по борьбе с угрозами».

Основная группировка украинских войск не смогла высадиться на левом берегу Днепра, пишет The Times. Те, кто смог это сделать, вступил в перестрелку с российскими военными, которая длилась около трех часов на окраине Энергодара.

В конце марта Запорожскую АЭС посетил гнеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он констатировал, что ситуация с безопасностью на станции не улучшается и анонсировал разработку новой концепции защиты АЭС.

Леонид Уварчев