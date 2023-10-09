Низкорейтинговые облигации теряют баланс

В сентябре сегмент высокодоходных облигаций (ВДО) поставил исторический рекорд — 6,9 млрд руб. размещений за месяц. Осенний пик размещений в сегменте произошел вместе с локальным минимумом корпоративных заимствований на широком рынке. Ряд экспертов полагает, что на рынке «надувается пузырь» в сегменте самых низких рейтингов: доходности в них не покрывают дефолтные риски. Впрочем, участники рынка не ожидают проблем с ВДО как минимум до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сентябре сегмент ВДО (облигации с кредитным рейтингом не выше BBB) поставил исторический рекорд — 6,9 млрд руб. размещений за месяц, прибавив 0,5 млрд руб. к майскому пику, следует из обзора «Иволга Капитал» (есть в распоряжении “Ъ”).

Осенний пик размещений ВДО возник параллельно с локальным минимумом корпоративных заимствований на широком рынке. Сентябрьские 285 млрд руб.— худший общерыночный результат за полгода. Таким образом, доля ВДО в общей массе превысила 2%.

По итогам девяти месяцев объем рынка ВДО составил 110 млрд руб., что на 11,4% больше итогов полугодия. Продолжается концентрация рынка в трех крупнейших отраслях: девелопмент, микрофинансирование, лизинговая отрасль, общая доля которых превысила 50%. Премия за риск сегмента ВДО при этом находилась на минимальных значениях с начала наблюдений (270 базисных пунктов, б. п.), что существенно ниже медианного спреда текущего года (490 процентных пунктов, п. п.).

Многие компании спешили впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и занять по сколь-нибудь приемлемым ставкам, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Максим Чернега.

Для ВДО считается нормальной премия на уровне 500 б. п. к ключевой ставке, отмечает господин Чернега. То есть сейчас рынок ВДО должен давать доходность в районе 18% годовых, уточняет он. По факту доходность находится на уровне 16% и даже ниже. «Инвесторы еще не перестроились на адекватную доходность, а эмитенты, в том числе наученные горьким опытом прошлых лет, когда они выжидали ставки, а потом приходилось занимать дороже, спешили разместиться. Это привело к тому, что рынок ВДО так себя проявил»,— заявил эксперт.

Основными инвесторами в сегменте ВДО, как и прежде, остаются физические лица, говорит управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. «Преимущественно ВДО покупают физические лица (75–100% размещений) — квалифицированные инвесторы,— согласился господин Чернега.— Корпоратов очень мало».

На взгляд господина Александрова, надувается пузырь в сегменте самых низких рейтингов (В): доходности в них не покрывают дефолтные риски, и цены на такие бумаги не скорректировались соразмерно ключевой ставке. «Это может быть связано с исторически низкой дефолтностью сегмента, однако дефолтов не было на достаточно сильном рынке. Теперь же в условиях жесткой ДКП на длинном горизонте многие риски в сегменте могут реализоваться, что приведет к переоценке уровней справедливых доходностей»,— добавил он.

Риски, по мнению господина Александрова, могут начать реализовываться уже в четвертом квартале, но основной эффект эксперт все-таки ожидает уже в 2024 году. «На мой взгляд, объемы размещений в последнем квартале упадут относительно третьего, до конца года мы можем увидеть размещений еще на 12–15 млрд руб.»,— пояснил он.

Стремительный рост размещений в сегменте ВДО объясняется расширением заинтересованных сегментов инвесторов, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. За последние полтора-два года сильно видоизменились дифференциация кредитных рейтингов и кредитный анализ в целом, заметил он. В результате разница между эмитентами с рейтингами АА и ВВ стала гораздо уже, и инвесторы стали оценивать дифференциал доходности по таким бумагам не как 3,5–5,0 п. п., а как 1,5–2,0 п. п., пояснил эксперт: «При этом у покупателей ВДО есть понимание того, что новые санкции ударят прежде всего по эмитентам первого эшелона облигаций». Господин Чернега не ожидает массовых дефолтов, полагая, что «оставшийся период до конца года рынок пройдет спокойно».

Ксения Куликова