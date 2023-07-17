Облигации множат доходы

В первом полугодии заметно оживился рынок высокодоходных облигаций (ВДО), превысив по объемам рекордный 2021 год. Эксперты связывают ситуацию с корректировкой политики заимствований, фундаментальными ограничениями на рынках капитала и ростом ставок по кредитным линиям. На горизонте трех—шесть месяцев отраслевая вовлеченность в выпуск ВДО будет расти, ожидают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из обзора «Иволга Капитал» (есть в распоряжении “Ъ”), объем размещенных ВДО за первое полугодие составил 25,6 млрд руб. «Фактически по итогам полугодия объем рынка превысил "рекордный" 2021 год при практически ежемесячном росте объемов размещений»,— говорится в документе. Более половины размещенного объема облигаций приходится на бумаги рейтинговой категории ВВВ, около трети на ВВ и всего 13% на В и бумаги без рейтинга.

Рост активности эмитентов в сегменте обусловлен корректировкой политики заимствований, когда на фоне ожидания роста процентных ставок в экономике компаниями для достижения целей финансовой стратегии выгодно выходить на долговой рынок, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Спрос на ВДО увеличился и с учетом необходимости утилизации ресурсов, которые раньше инвестировались в том числе по тем каналам, которые стали объектом санкционных ограничений, уточнил он. «Инвестиционный спрос на такие инструменты продиктован в числе прочего сокращением разрыва между кредитным качеством эмитентов I и II эшелонов»,— добавляет главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

Рынок ВДО растет все большими темпами, даже более интенсивно, чем в удачном 2021 году, говорит инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Крупнейшими отраслями все также остаются девелоперы, микрофинансовые организации и лизинговая отрасль, отмечает он.

С учетом повышенных текущих ставок в экономике, когда длинные ОФЗ торгуются дороже 11% годовых, доходности по ВДО намного обгоняют банковские депозиты, уточняет руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. В ВДО традиционно высокая доля участия физлиц, которых привлекает высокая доходность, считает он.

Очевидно, эмитенты понимали, что рынок ожидает изменение денежно-кредитной политики и рост ставок, поэтому все спешили воспользоваться окном возможностей, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. «Облигационный рынок всегда был дороже рынка банковского кредитования, и дифференциал ставок не сильно влияет на то, что происходит на рынке,— поясняет он.— Эмитенты будут занимать по любым ставкам, если им потребуется».

На горизонте трех—шести месяцев отраслевая вовлеченность в выпуск ВДО будет расти, что будет отвечать интересам эмитентов, считает господин Бархота. «Готовность эмитентов ВДО размещаться по более высоким ставкам (+1,5–3 п. п.) будет обуславливаться ситуацией на долговом и кредитном рынке, равно как и макроэкономической конъюнктурой,— полагает эксперт.— Казначейские подразделения эмитентов уделяют пристальное внимание показателям инфляции и валютного курса. В случае ускоренной девальвации рубля и частичной утраты контроля над его покупательной способностью повышение процентной доходности по новым выпускам ВДО неизбежно».

Но и наибольшее количество дефолтов приходится как раз на сегмент ВДО, подчеркивает господин Воробьев. Риски дефолтов по ВДО в сегменте первоклассных эмитентов видятся пока как сопоставимые с классическими долговыми эмиссиями, считает госпожа Авакимян. Во втором эшелоне эмитентов такие риски могут быть выше, подчеркнула она. Историческая доля дефолтов на трехлетнем горизонте составляет для рейтинга ВВВ 8,03%, ВВ — 13,97%, В — 20,31%, уточняет господин Суверов.

Рейтинговые агентства уже два года говорят о возможности каскадных рисков в секторе ВДО, о том, что сектор схлопнется и т. п., говорит господин Чернега, однако на рынке по-прежнему лишь единичные случаи дефолтов: «Да, возможны какие-то дефолтные истории в отдельных именах, но каскадно они возможны только в случае, если у нас произойдет резкий политический сдвиг или усиление санкций, то есть глобальный негатив».

Ксения Куликова