Московские участки дождались ротации

На этой неделе в Москве начнется прием документов от партий и общественных организаций, желающих выдвинуть кандидатов в новый состав участковых избирательных комиссий (УИК). Обновление 1,9 тыс. из 2 тыс. столичных УИК должно завершиться до начала президентской избирательной кампании-2024, которая официально стартует в середине декабря. Гарантированную законом квоту в составах избиркомов имеют все парламентские партии, но в КПРФ на всякий случай призывают ответственных за этот процесс товарищей тщательно готовить документы, опасаясь «придирок» к своим выдвиженцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московским участковым избиркомам, только что отработавшим на выборах мэра, предстоит проводить президентскую кампанию в обновленном составе

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Московским участковым избиркомам, только что отработавшим на выборах мэра, предстоит проводить президентскую кампанию в обновленном составе

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, перед недавними выборами мэра в Москве прошла оптимизация избирательных участков, в результате которой их число сократилось с 3,4 тыс. до 2 тыс. Это повлекло за собой и сокращение численности членов УИК — с 45 тыс. до 32 тыс. человек. Обновиться должны 1,9 тыс. комиссий, которым в 2024 году предстоит организовывать мартовское голосование на выборах президента и сентябрьские выборы в Мосгордуму.

В соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав УИК формируются на пять лет, но если срок полномочий комиссии истекает в период выборов, в организации которых она участвует, то ее полномочия продлеваются до окончания этой кампании. Постановление о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года Совет федерации должен принять за 90–100 дней до этой даты, то есть между 8 и 18 декабря 2023 года. Ротация в столичных УИК должна завершиться до этого момента, так как полномочия большинства обновляемых комиссий истекают в первую декаду декабря. Как пояснил “Ъ” зампред Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, по закону переформирование УИК должно закончиться до середины декабря. По его словам, в московских участковых комиссиях в среднем работает по 14–16 человек.

Некоторые партийцы, правда, надеялись на то, что действующие УИК поработают и в ходе президентских выборов. Как рассказал “Ъ” секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков, МГИК «на словах» убеждал партии, что полномочия УИК будут продлены еще на год, так как до кампании по выборам президента осталось очень мало времени. «А на деле неожиданно поставили вопрос о переформировании избирательных комиссий в этом году»,— посетовал коммунист. Дмитрий Реут, однако, заверил “Ъ”, что все сроки и процедуры обновления УИК предусмотрены законом и «МГИК их неукоснительно соблюдает».

Отбором кандидатов в УИК займутся территориальные избиркомы (ТИК). Половину новых членов они обязаны назначить по предложениям партийцев, причем гарантированную квоту имеют партии, списки которых допущены к распределению мандатов в Госдуме, Мосгордуме или органах местного самоуправления. Однако Мосгордума и районные советы в Москве избираются лишь по мажоритарным округам, поэтому такую квоту в столичных избиркомах имеет только парламентская «пятерка».

«Единая Россия» традиционно предлагает кандидатов во все УИК, и все ее выдвиженцы получают назначение. Оппозиции же добиться стопроцентного покрытия участков удается не всегда.

Московский горком КПРФ уже разослал своим местным отделениям призыв до 16 октября собрать пакет документов на кандидатов, которые уже точно готовы войти в обновленные УИК, сообщил “Ъ” источник в партии. По его словам, ТИК будут принимать эти документы с 12 октября по 10 ноября. «Местным отделениям рекомендовано найти людей, которые со всей серьезностью подойдут к подбору кандидатур в УИК и к сбору документов, так как в партии опасаются придирок к документам представителей КПРФ, как это было в 2020 году при формировании ТИК»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Напомним, в конце 2020 года истекали полномочия 123 из 128 московских ТИК, и коммунисты тоже имели гарантированную квоту на одного члена в каждой комиссии. Однако МГИК выявил неточности в документах части кандидатов от КПРФ, а на образовавшиеся вакансии объявил дополнительный набор. КПРФ подала исправленные документы, но МГИК заявил, что донабор объявлен не только для них, и не взял коммунистов в 36 из 123 ТИК. Дмитрий Реут тогда пояснял, что законная квота КПРФ действовала только при первичном формировании комиссий. Оспорить это решение в суде коммунистам не удалось.

Секретарь московского горкома КПРФ и депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил “Ъ”, что партия намерена покрыть своими кандидатурами почти все обновляемые УИК. «Обычно у нас закрытие участков членами комиссий с правом решающего голоса практически стопроцентное, за исключением единичных огрехов. Думаю, что и в этот раз будем выходить на результат, близкий к 100%»,— отметил господин Тарасов.

Подбором кандидатур занимаются и другие оппозиционные партии, имеющие законную льготу. Глава московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский рассказал “Ъ”, что там тоже планируют «закрыть» все обновляемые УИК: «Будем проводить обучение и готовить качественных членов комиссий, которые будут достойно представлять интересы партии на участках». На «аншлаг» надеются и справороссы. «Упор будем делать на действующих членов УИК. Основными критериями отбора будут активная работа в текущем периоде, прохождение необходимых учебных программ, организуемых МГИКом и партией»,— рассказал “Ъ” глава московского отделения СРЗП Дмитрий Гусев. Сейчас, по его словам, идет формирование списков по административным округам, отобранные кандидаты пройдут ряд партийных фильтров и «только лучшие войдут в новые составы УИК». Наконец, лидер московских «Новых людей» Анна Дробот сказала “Ъ”, что партия пока формирует списки потенциальных членов УИК, а подавать документы в ТИК планирует с начала ноября. «Тогда будет понятно, насколько полным будет покрытие. Задача — ввести наших представителей во все УИК Москвы. Это важный момент, поскольку комиссии будут работать до 2028 года»,— отметила госпожа Дробот. С другой стороны, по ее мнению, роль членов УИК сейчас ниже, чем раньше, ведь 80% избирателей в столице голосуют электронно.

Занимаются этим вопросом и в московском «Яблоке», которое, хотя и располагает фракцией в Мосгордуме, гарантированной квоты в избиркомах не имеет. «Конечно, мы будем стремиться покрыть максимальное количество участков, но пока не могу утверждать, получится ли все,— признался “Ъ” лидер "яблочников" в столичном парламенте Максим Круглов.— Хотя с введением онлайн-голосования тема наблюдения за выборами на участках теряет свою актуальность. Тем не менее мы все равно будем использовать все имеющиеся возможности для защиты голосов москвичей».

Напомним, что дистанционное электронное голосование в Москве уже стало более популярным, чем традиционное. Так, на муниципальных выборах 2022 года такой способ волеизъявления выбрали 1,7 млн избирателей против 700 тыс. голосовавших бюллетенями. А на выборах мэра-2023, когда ДЭГ стало доступно и на участках через специальные терминалы, его предпочли уже более 2,7 млн человек, или 80% от всех явившихся на выборы.

Елена Рожкова