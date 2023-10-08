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Коммерсантъ FM
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Умерла народная певица УССР Нина Матвиенко

На 76-м году жизни скончалась советская и украинская певица, народная артистка УССР Нина Матвиенко, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». Причины смерти артистки не раскрываются.

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

Нина Матвиенко родилась в 1947 году. До своего 76-летия певица не дожила два дня. Нина Матвиенко исполняла народные украинские песни и фолк. Наиболее известны «Ой летели дикие гуси» и «Колыбельная». Также певица снялась в нескольких кинокартинах. Исполнила роль Вали в фильме «Как закалялась сталь».

В 1985 году госпожа Матвиенко получила звание народной артистки Украинской ССР, в 1988 году стала лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко. В 2006 году получила звание Героя Украины.

Александра Горошилова

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