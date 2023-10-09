Сбербанк проявляет интерес к решениям в области производства полупроводников. Группа инженеров банка разрабатывает софт, который потенциально должен за счет использования технологий искусственного интеллекта ускорить выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках. Источники “Ъ” говорят, что «Сбер» проявляет интерес к широкому спектру полупроводниковых технологий, а в его структурах уже работают специалисты из американской Intel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На форуме «Микроэлектроника 2023», который пройдет с 9 по 14 октября в Сочи, запланирована закрытая конференция «Технологии "Сбера" для полупроводниковых производств», следует из программы мероприятий. Судя по краткому описанию, на сессии будут представлены «видение и возможности Сбербанка по автоматизации производств».

Речь идет о разработках, связанных с технологией инверсивной литографии (ILT), пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом проекта, которая позволяет за счет применения больших вычислительных мощностей и технологий искусственного интеллекта ускорить процесс проектирования фотошаблонов (маски, используются для переноса рисунка чипа на кремниевую пластину).

Разработкой фотошаблонов занимаются сами заводы-производители или отдельные компании, специализирующиеся на производстве масок — маск-шопы. После того как дизайн-центр спроектирует процессор, он обращается в маск-шоп. Вычисления для подготовки маски выполняются в специальных системах автоматизированного проектирования (САПР), которые работают на развернутых на фабриках дата-центрах.

Производство современных чипов требует создания набора масок, их число и сложность растет вместе со уровнем устройства. Чем современнее технология, по которой спроектирован процессор, тем большее число оптических искажений необходимо учитывать при проектировании маски, что требует больших вычислительных мощностей.

Разработкой программного обеспечения, которое потенциально поможет ускорить проектирование фотошаблонов, занимается, в частности, Nvidia. В марте американский Forbes писал, что корпорация представила программную библиотеку cuLitho, которая позволяет ускорить разработку фотошаблонов за счет переноса вычислительной нагрузки с центральных процессоров на графические от Nvidia, что в десятки раз ускоряет проектирование фотошаблонов.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к проекту «Сбера», «группа инженеров внутри компании» работает над созданием алгоритма, который позволит проектировать маски и рассчитывать оптические искажения с помощью нейросетей, а не стандартных способов расчета, используемых в существующих САПР.

О том, что специалисты «Сбера» «как минимум последние несколько месяцев проявляют интерес к проектам, связанным с выпуском полупроводников», говорит и источник “Ъ” в крупном российском производителе микроэлектроники. По его словам, представители банка посещали одно из ведущих профильных предприятий и консультировались об особенностях организации технологических процессов. По словам собеседника “Ъ” в одном из российских дизайн-центров, в «Сбер» перешла группа отечественных инженеров из Intel. Однако подробности проекта, над которым они работают, ему неизвестны.

В программе форума «Микроэлектроника» “Ъ” обнаружил, что «Сбер» также выступает организатором круглого стола, посвященного процессорной архитектуре RISC-V. О том, что банк «проявляет интерес к этой архитектуре», говорят еще несколько источников “Ъ” на рынке микроэлектроники. “Ъ” направил запрос в «Сбер».

Собеседники “Ъ” в дизайн-центрах микроэлектроники пока смотрят на действия «Сбера» скептически: «Откровенно говоря, пока никто не понимает, зачем "Сбер" взялся за подобные разработки. Даже если их наработки станут продуктом, неясно, на каких фабриках его можно применять». Дело в том, поясняет один из источников “Ъ”, что технология инверсивной литографии внедряется на заводах, которые работают с тонкими топологическими нормами — 14 нм и ниже, а в России «таких фабрик нет и не предвидится в обозримом будущем».

Никита Королев