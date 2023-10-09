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Коммерсантъ FM
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Ритейлеры попросили биодобавки

«Азбука вкуса» запустила продажи собственной марки БАДов

Уход из России IHerb и снижение доли присутствия на российском рынке иностранных производителей биологически активных добавок (БАД) привлекает к сегменту непрофильных игроков. Свою линейку продукции на мощностях французской Irati начал производить ритейлер «Азбука вкуса». Такие планы есть и у других сетей. Однако эксперты предупреждают о высокой конкуренции на рынке, особенно со стороны фармпроизводителей, а также смещении спроса из традиционной розницы в онлайн-каналы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Азбука вкуса» запустила выпуск на мощностях французской Irati 12 наименований БАДов под собственной торговой маркой (СТМ) «Азбука Life», сообщили “Ъ” в торговой сети. В Irati на запрос “Ъ” не ответили. Стоимость биодобавок в рознице будет варьироваться от 1,2 тыс. до 2,7 тыс. руб., что, по словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, заметно выше средних рыночных цен. «Примерно в такой же ценовой категории продаются препараты американского Solgar»,— добавляет он. Высокая стоимость БАДов «Азбуки вкуса» связана с производством за рубежом, себестоимость которого растет в периоды нестабильного курса рубля, отмечает собеседник “Ъ” на рынке ритейла. По данным DSM Group, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки БАДа составила 347 руб., рост — 22% год к году.

У «Азбуки вкуса» 168 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, которые управляются ООО «Городской супермаркет». По данным СПАРК, основными владельцами сети являются ее основатели Максим Кощеенко (25,7%) и Олег Лыткин (17,2%). В первом полугодии 2023 года выручка «Городского супермаркета», согласно отчетности МСФО, выросла до 39 млрд руб., на 0,9% год к году, при убытке в 88,8 млн руб.

Ниша БАДов оказалась свободной в том числе после ухода из России маркетплейса IHerb, что открыло возможности в этом сегменте для локальных ритейлеров, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, во «Вкусвилле» сообщили “Ъ”, что у сети линейка БАДов и витаминов СТМ превышает 100 наименований, которые выпускаются в России. В X5 Group и «Магните» на запрос не ответили.

Весной 2023 года власти Подмосковья сообщали, что косметический ритейлер Mixit будет выпускать в том числе и БАДы на новом производстве в Солнечногорске. Как обнаружил “Ъ”, связанное с совладельцем Mixit Еленой Назаровой ООО «Лаборатория здоровья» в июне этого года подало в Роспатент заявки на регистрацию бренда Mixvit. В компании на запрос “Ъ” не ответили.

По словам директора по маркетингу сервиса BUYMI Милы Грошевой, год назад доля заказов БАДов с IHerb на платформе достигала 7–10%, но сегодня не превышает 2%. Спрос на товары с IHerb падает из-за заметного роста курса доллара, удорожания логистики и увеличения предложения российских сетей аналогов западных БАДов, поясняет она. Эксперт добавляет, что конкуренция на рынке РФ в сегменте БАДов уже очень высокая. К этому добавляется активный переток спроса на БАДы в онлайн, тогда как, например, в аптечных сетях этот сегмент практически не растет, отмечает господин Шуляк. Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков полагает, что производители будут все больше переходить в онлайн.

По данным DSM Group, за восемь месяцев 2023 года в фармрознице реализовано 248,1 млн упаковок БАДов, что всего на 1,2% больше год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 13,7%, до 78,7 млрд руб. Председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева объясняет рост в деньгах коррекцией цен из-за волатильности курса рубля.

Среди крупных в РФ производителей БАДов по объему продаж — «Эвалар», «Полярис», ВТФ и «Квадрат-С». При этом американский Solgar опустился со второго на пятое место. В целом, по данным DSM Group, доля импортных биодобавок в структуре аптечных продаж в денежном выражении в августе 2023 года снизилась с 40,3% до 32,1%. Покупка зарубежных БАДов не всегда оправданна, считает Мила Грошева: препараты, которые стоят на IHerb в пределах 3 тыс. руб. за упаковку, в рознице могут достигать 7 тыс. руб.

Алина Савицкая, Анастасия Тихомирова

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