Нейросети разболтали сотрудников

Искусственный интеллект снижает креативность и эффективность сотрудников. К такому выводу в своем исследовании пришли специалисты компании Boston Consulting Group. В качестве эксперимента консультантам фирмы предложили выполнить творческое задание с помощью нейросетей или без них. Сотрудники, которые чаще использовали чат-ботов, справились хуже остальных.

“Ъ FM” спросил у топ-менеджеров российских компаний, как внедрение искусственного интеллекта в работу влияет на их сотрудников:

Борис Чурадзе, главный врач сети клиник «К+31»: «Мы нередко сталкиваемся с тем, что молодые специалисты, будучи чрезмерно увлеченными высокотехнологичными методами диагностики, часто забывают о традиционных клинических данных — разговоре с пациентом, сборе анамнеза. Важно помнить: полную ответственность за качество работы несет лично доктор и медицинское учреждение. А искусственный интеллект является вспомогательным инструментом, который позволяет врачу, использовав данные, полученные в программе, уже дать свое заключение». Алексей Локонцев, основатель сети киберспортивных арен Colizeum: «Креативность не страдает, а, наоборот, становится сильнее, потому что запрос в ChatGPT нужно сделать правильно, чтобы бот его понял. Самое главное, что он все равно не даст окончательный результат. Сейчас задачи, которые мы даем нейросети по дизайну, нас устраивают, и ChatGPT экономит очень много времени». Александр Оникиенко, директор диджитал-департамента NF Group: «Топовым профессионалам не нужен этот чат-бот. Кажется, они будут работать хуже, если начнут полагаться на то, что этот инструмент поможет им в работе. Я замечаю тенденцию, что, чем опытнее специалист, тем меньше ему требуется пользоваться чат-ботом, потому что он сам быстрее справится с работой, и зачастую качественнее».

Для успешного использования чат-ботов, по словам исследователей Boston Consulting Group, их нужно интегрировать в общую рабочую систему и детально прописывать задачи. Эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул считает, что активное применение искусственного интеллекта будет требовать от руководителей компаний все более жесткого контроля за работой подчиненных:

«У генеративных нейросетей, таких как ChatGPT, плохой фактчекинг. У меня это вызывает опасения, потому что мозг при использовании чат-ботов еще больше расслабляется. Так же было, когда появились социальные сети. Поэтому ситуация будет нарастать, и нас окружит этот бездушный контент. А люди начнут лениться еще больше и больше. Чтобы с этим бороться, необходимо тренировать людей, способствовать творчеству, то есть не расслабляться под действием нейросетей».

В России искусственный интеллект используют уже более половины крупных организаций, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в начале года. По данным автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», такая тенденция в бизнесе продолжится и к 2030 году вклад искусственного интеллекта в ВВП составит 2%.

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Ульяна Горелова