На поддержку участников СВО и их семей из бюджета Петербурга выделили 3 млрд рублей

Из бюджета Санкт-Петербурга комитету по социальной политике направили 3 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей. О выделенных средствах глава города Александр Беглов заявил в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

Эти средства пойдут на выплаты контрактникам при наборе на службу, на поддержку семей военнослужащих и пособия ветеранам боевых действий, которые имеют награды. При определении суммы в Смольном опирались на опыт 2022 года и ситуацию в нынешнем году. Господин Беглов также напомнил о работе филиала Фонда защитников Отечества в Петербурге, который помогает участникам СВО и их родным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на поддержку семей участников спецоперации из бюджета Петербурга на 2024 год планируют направить 500 млн руб.

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