В Екатеринбурге простились с членом экипажа угнанного на Украину Ми-8

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с 34-летним штурманом угнанного на Украину вертолета Ми-8 Хушбахтом Турсуновым, сообщил портал Е1.ru. Церемония прошла с соблюдением всех воинских почестей и ротой почетного караула. По данным издания, после прощания тело штурмана перевезут в Таджикистан, где похоронят по местным традициям.

Напомним, об угоне вертолета Ми-8 в сентябре рассказал сам пилот Максим Кузьминов. Он объяснил это негативным отношением к действиям российской армии. Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало ему $500 тыс. Летчик, как утверждается, вылетел с еще двумя членами экипажа, которые не знали о его планах и отказались сдаваться после приземления. Их, как заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, убили, потому что они оказали сопротивление. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте