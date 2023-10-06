В Госдуму внесли законопроект о сокращении числа трудовых мигрантов

Семь депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении предельного количества мигрантов в разных отраслях экономики. Об этом сказано в карточке проекта в электронной базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе сказано, что иностранных работников предлагают отстранить от деятельности, которая связана с оказанием медицинских услуг в государственных учреждениях и обучением детей в школах. Граждане других стран также не смогут работать в аптеках, такси и сфере грузоперевозок.

Депутаты предлагают установить допустимую долю мигрантов — не более 5% от общего числа занятых в каждой сфере. В пояснительной записке сказано, что принятие этих решений «прекратит прирост мигрантов» и поможет предоставить гражданам России «дополнительные рабочие места».

В июле законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму инициативу о «совершенствовании порядка миграционного учета». Депутаты предложили регистрировать иностранцев по месту жительства только при соблюдении необходимой площади жилого помещения, чтобы бороться с «резиновыми квартирами». Однако правовое управление Госдумы вынесло отрицательное заключение на инициативу.

Подробнее в тексте «Ъ» «В Госдуме тянут квартирную резину».

Петр Бузлаев