Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymironа на 40 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymironа (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей за непредставление сведений, которые должен направлять иноагент (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом 5 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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«В установленный законом срок (15.01.2023) Федоров не предоставил в уполномоченный орган сведения по формам №ОИА003, №ОИА007»,— говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе 2023 года суд уже назначал штраф Мирону Федорову за публикацию во «ВКонтакте» без пометки о его статусе иностранного агента.

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