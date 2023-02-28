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Бывшего сотрудника белгородского УФНС задержали за мошенничество

Экс-сотрудника управления ФНС по Белгородской области обвинили в участии в мошеннической схеме, в результате которой из бюджета было незаконно возмещено 27,8 млн руб. налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Там пояснили, что схема была вскрыта сотрудниками ведомства и главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). По уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Дома у фигуранта дела уже якобы обнаружены предметы и документы, которые свидетельствуют о его участии в мошеннической схеме, говорят в ФСБ.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Сергей Толмачев

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