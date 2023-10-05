Компания из Петербурга отремонтирует мост в Коми за 258 млн рублей

Строительная компания ООО «Новоиндекс» (зарегистрирована в 2008 году в Санкт-Петербурге) стала победителем конкурса на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск на участке Сыктывкар — Пузла — Крутая в Республике Коми. В частности, подрядчику необходимо будет отремонтировать мост через реку Вычегда. Стоимость контракта составит 258,6 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, заказчиком выступает региональное министерство строительства. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 266,6 млн рублей.

Согласно техзаданию, завершить строительные работы на объекте нужно до октября следующего года. Ремонт переправы будет проводиться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одна компания из Петербурга — ООО «СК "Балтийский берег"» — отремонтирует мост под Псковом за 217 млн рублей.

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