Главные новости к утру 5 октября

Власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров ДШРГ «Русич» Воислава Тордена, выяснил «Ъ». Торден, полагающий, что в стране розыска его ждут пытки и бесчеловечное обращение, запросил убежище в Финляндии.

Газовый концерн «Газпром» второй год подряд стал лидером рейтинга самых прибыльных компаний России, составленного журналом Forbes. Второе и третье места в рейтинге составляют компании «Ямал СПГ» и «Роснефть».

Власти Турции инициировали проведение в октябре текущего года большую международную встречу по урегулированию военного конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Россияне массово жалуются на сбои в работе сервиса Xiaomi и устройств производства этой компании. О резком росте числа жалоб со стороны жителей регионов РФ свидетельствуют данные портала Downradar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Итальянская Campari пытается в суде запретить дистрибутору «Мастер-Трейд» ввоз и продажу в РФ напитка Aperol в том числе из-за отсутствия этого бренда в перечне доступных к параллельному импорту.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин призвал американские власти и лично президента страны Джо Байдена приостановить военную помощь Азербайджану из-за действий Баку в Нагорном Карабахе.

В «Общероссийским народном фронте» (ОНФ) заявили, что порядка 40% российских школ в настоящее время имеют открытые вакансии педагогов. Как поясняют в организации, наиболее существенной является нехватка учителей физики и математики.

В рамках восстановления нарушенной санкциями системы международных расчетов Сбербанк договорился о корреспондентских отношениях с кредитными организациями в Латинской Америке. В частности, речь идет о корсчетах в юанях в банках Бразилии.

О предстоящих 5 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».