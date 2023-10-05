Главные анонсы 5 октября

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай». Кроме того, президент в режиме видеоконференцсвязи совместно с премьером Бангладеш Шейхом Хасиной примет участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур».

В Москве состоится торжественное награждение победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России».

В Россию с визитом приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным, главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В Мексике запланирован визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Японии запланировано начало второго этапа сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Глава соцсети X (ранее Twitter) Линда Яккарино представит кредиторам план восстановления доходов компании.

В Страсбурге Европейский суд по правам человека огласит решения по делам в отношении 24 стран, в том числе России