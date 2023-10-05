В Конгрессе США попросили Байдена приостановить военную помощь Азербайджану

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин призвал американские власти и лично президента страны Джо Байдена приостановить военную помощь Азербайджану из-за действий Баку. По мнению сенатора-демократа, военные поставки Азербайджану со стороны США «в текущей ситуации являются недопустимыми».

«Необходимо прекратить оказывать военную помощь Баку, особенно, на фоне жестокой кампании, проведенной бойцами армии Азербайджана. Нужно как можно скорее оказать всю возможную гуманитарную поддержку тем этническим армянам, которые покинули Нагорный Карабах»,— сообщил господин Кардин в заявлении, которое опубликовано на его странице в соцсети X (экс-Twitter). По мнению американского политика, Вашингтон должен помочь Еревану осуществить необходимые демократические реформы «в этой непростое время».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Спустя сутки Баку и власти Карабаха договорились о прекращении огня. При этом ряд лидеров непризнанной республики (в том числе, бизнесмен, экс-премьер Нагорного Карабаха Рубен Варданян) были задержаны азербайджанскими силовиками. Кроме того, из-за эскалации конфликта проживающие в Карабахе армяне массово покинули регион: согласно официальным данным, на территорию Армении выехали более 100 тыс. местных жителей. 2 октября Азербайджан обнародовал план по реинтеграции армян Карабаха, предполагающий в том числе гарантии местным армянам на сохранение языка и веры.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Александр Кислов