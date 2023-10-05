Общество взаимного неодобрения

На фоне роста числа банкротств обострился кризис в сфере страхования ответственности арбитражных управляющих (АУ), который снова пытаются разрешить суды. Как выяснил “Ъ”, в практике встал новый вопрос — могут ли АУ страховаться в обществах взаимного страхования (кооперативы) или же только у обычных страховщиков, которые часто отказывают. Суды пока не пришли к единой позиции. Опрошенные “Ъ” АУ и юристы тоже высказывают разные мнения, но единодушны в том, что проблема приобрела «колоссальный масштаб» и ее надо решать на законодательном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” управляющий Кирилл Руин из СРО АУ «Созидание», возвращенное Верховным судом на второй круг дело о его дополнительной страховке (см. “Ъ” от 19 августа 2022 года) выявило пробел в регулировании. Из-за стоимости активов обанкротившегося ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез» (ИДС) в размере 15,7 млрд руб. АУ нужно было дополнительно застраховаться на 167 млн руб. Он получил страховку в РИКС, у которой позднее отозвали лицензию. Оформить новый договор не получилось — страховщики отказали, сославшись на низкую маржинальность и пороговые лимиты до 10 млн руб. ВС тогда разрешил АУ страховаться на меньшие суммы в нескольких компаниях, дело вернули на новое рассмотрение.

Осенью 2022 года Кирилл Руин снова направил запросы страховщикам, но получил отказы даже на частичное покрытие. Единственной организацией, с которой удалось заключить договор, стало Общество взаимного страхования (ОВС) «Эталон». Но один из кредиторов ИДС — ВТБ — не согласился с таким видом страховки.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций отклонили жалобы банка, признав поведение АУ добросовестным. В решениях отмечается, что АУ обращался и к самому ВТБ, и в «ВТБ Страхование», от которых ответа не получил. Однако кассация 21 сентября удовлетворила жалобу банка и отстранила Кирилла Руина от банкротства ИДС.

В постановлении говорится, что ОВС «Эталон» не является страховой организацией и не вправе осуществлять обязательное по закону страхование. Более того, активы «Эталона» за 2021 год составили всего 18,3 тыс. руб., денежные средства — 8,96 тыс. руб., а сотрудничавшая с ним немецкая перестраховочная компания прекратила отношения с российскими контрагентами. В связи с этим «Эталон» не сможет выполнить свои обязательства при наступлении страхового случая, заключил суд.

Кассация также не согласилась, что управляющий принял все зависящие от него меры: к этому моменту реальная стоимость активов ИДС была снижена до 4,51 млрд руб., поэтому достаточно было получить допстраховку на 55 млн руб., чего АУ не сделал. Кроме того, банк представил суду ответы от двух страховщиков, заявивших о готовности заключить договор, и в итоге кассация решила, что Кирилл Руин незаконно бездействовал и не получил допстраховку по своей вине.

Юристы и АУ подчеркивают, что «проблема стоит очень остро» и ее надо «решать на законодательном уровне». Число банкротств в России растет, соответственно, растет количество страховых случаев и суммы выплат, с которыми не справляются те немногие страховщики, что работают с АУ, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

АУ хотят иметь возможность «застраховать ответственность и подешевле», а страховщики не хотят с ними работать, а если соглашаются, то по высоким тарифам, отмечает АУ Павел Замалаев. Кирилл Руин подтверждает «завышенные тарифы классических страховщиков» (СК ТИТ потребовала 5,3 млн руб. страхового взноса за покрытие на 10 млн руб.) и считает ОВС «действенной альтернативой».

По мнению Павла Замалаева, основная причина отказов в том, что взыскание убытков с АУ (они покрываются страховкой) «очень сложно прогнозировать». К тому же страхуются в том числе и умышленные действия управляющих, тогда как в автостраховании, например, они страховым случаем не признаются, уточняет Юрий Федюкин. АУ Игорь Вирфель добавляет, что речь может идти и о «нехватке финансовых резервов» страховщиков и уменьшении предложения на рынке. Может иметь место и нежелание связываться с конкретным управляющим (например, если на него было много жалоб) или должником, добавляет АУ Сергей Домнин.

Обязанность допстраховки в зависимости от цены активов должника сейчас «фактически не исполнима», признает адвокат Forward Legal Данил Бухарин, поэтому «управляющие вынуждены искать нестандартные решения». «По своей сути ОВС — потребительский кооператив, который страхует своих членов за счет их взносов. Естественно, требования к ОВС со стороны регулятора ниже и контроль за их деятельностью не столь тщательный»,— поясняет Юрий Федюкин. Данил Бухарин добавляет, что ОВС — «более закрытая и менее надежная структура с точки зрения защиты интересов кредиторов от недобросовестного поведения АУ», в том числе у нее нет требований к капиталу, не публикуется отчетность. Классические же страховые организации находятся под жестким контролем регулятора, подчеркивает юрист.

Но и работа с обычным страховщиком не гарантирует выплату возмещения, подчеркивают АУ. По мнению Юрия Федюкина, важно, что ОВС могут осуществлять страховую деятельность на основании лицензии, в том числе и в отношении АУ: «Отсутствие прямого запрета в законе делает такую практику и возможной, и законной, а в ряде случаев безальтернативной». Вместе с тем глава совета союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко полагает, что даже закрепление права управляющих страховаться в ОВС не решит глобальную проблему: «Причины отказа страховщиков экономические, и если оказание услуги не выгодно им, оно не будет выгодным и ОВС». По ее мнению, нужно «комплексное решение и новое регулирование, например, через создание государственного фонда страхования ответственности АУ».

Анна Занина, Екатерина Волкова