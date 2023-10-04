Главные новости за 4 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

«Агроэко» хочет построить в Воронежской области молочную ферму за 5 млрд рублей.

Орловский кабельный завод заподозрили в уклонении от 300 млн рублей налогов.

Ночью над Белгородом и двумя районами сбиты 19 воздушных целей, есть повреждения.

Кирилл Левит опроверг слухи о скором уходе из воронежского управления СКР.

В Воронеже до суда дошло дело о незаконной банковской деятельности.

Курский дружинник ранен в результате атаки беспилотника.

Кассация утвердила возвращение 333 га земли под Воронежем в госсобственность.

Воронежский ФК «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в домашнем матче Кубка России.

Восемь школ Белгорода вернулись к очному обучению без бронепленки на окнах.

Отопительный сезон в Тамбове начнется 5 октября.