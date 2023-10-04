Главные новости за 4 октября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
«Агроэко» хочет построить в Воронежской области молочную ферму за 5 млрд рублей.
Орловский кабельный завод заподозрили в уклонении от 300 млн рублей налогов.
Ночью над Белгородом и двумя районами сбиты 19 воздушных целей, есть повреждения.
Кирилл Левит опроверг слухи о скором уходе из воронежского управления СКР.
В Воронеже до суда дошло дело о незаконной банковской деятельности.
Курский дружинник ранен в результате атаки беспилотника.
Кассация утвердила возвращение 333 га земли под Воронежем в госсобственность.
Воронежский ФК «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в домашнем матче Кубка России.
Восемь школ Белгорода вернулись к очному обучению без бронепленки на окнах.
Отопительный сезон в Тамбове начнется 5 октября.