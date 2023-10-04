Воронежский ФК «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в домашнем матче Кубка России

Воронежский футбольный клуб «Факел» в рамках пятого тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу дома переиграл столичный ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, по пенальти сильнее оказались хозяева.

На 81-й минуте встречи защитник Руслан Магаль точно ударил в левый нижний угол ворот «армейцев». Но на 88-й минуте полузащитник ЦСКА Милан Гайич сравнял счет. В серии пенальти гости дважды пробили мимо, счет — 4:2.

На игре присутствовало 13 054 зрителя. После пяти туров в группе А «Факел» набирает шесть очков. У ЦСКА и «Оренбурга» — по восемь очков, у «Сочи» — пять, но сейчас в Сочи завершается игра хозяев с «Оренбургом». В этой встрече к 70-й минуте пока лидирует «Оренбург» (1:2).

Олег Мухин