Кирилл Левит опроверг слухи о скором уходе из воронежского управления СКР

Руководитель управления Следственного комитета России по Воронежской области Кирилл Левит в беседе с «Ъ-Черноземье» опроверг распространяемую местными СМИ информацию о его скором уходе со службы. «Я состою в своей должности. Срок полномочий истекает через год»,— пояснил господин Левит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что руководитель управления находится в отпуске с последующим увольнением. В самом ведомстве эту информацию пока не комментируют. Собеседники «Ъ-Черноземье» в адвокатском сообществе также ранее предполагали, что господин Левит может перейти в исполнительные органы власти.

Кирилл Левит родился в 1971 году в Орле. Окончил Воронежский госуниверситет. С 1997 года на различных должностях работал в прокуратуре Орловской области. С сентября 2007 года по май 2011-го занимал должность первого замруководителя регионального управления СКР. В мае 2011 года был назначен руководителем управления СКР по Хабаровскому краю. С 2014 года — руководитель воронежского управления СКР; в 2019-м был переназначен президентом Владимиром Путиным на эту должность.

Как Кирилл Левит оценивал борьбу с коррупцией в Воронежской области — в интервью «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков