В Воронеже до суда дошло дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении трех жителей облцентра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Оно передано в Советский райсуд Воронежа. Согласно картотеке его дел, в конце сентября на рассмотрение поступило дело в отношении Натальи Кравченковой, Константина Чуприкова и Сергея Шумкова.

По версии следствия, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые, используя реквизиты юрлиц и индивидуальных предпринимателей с признаками фиктивности, осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, их кассовое обслуживание и перевод безналичных денег. Обвинение считает, что они оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных средств за вознаграждение.

В ходе преступной деятельности, по подсчетам следствия, обвиняемые извлекли доход почти в 10 млн руб. Одному из них помимо незаконной банковской деятельности вменяется изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Как отмечают в прокуратуре, преступную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники управления ФСБ по Воронежской области.

Сергей Толмачев

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