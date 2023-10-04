Кассация утвердила возвращение 333 га земли под Воронежем в госсобственность

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение первой инстанции и апелляции по иску прокуратуры Воронежской области о возращении земельных участков общей площадью 333 га в Семилукском районе в госсобственность. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идет о бывших землях ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник» в селе Ендовище. Предприятие получило их в бессрочное пользование в 1994 году. В 2006 году территориальное управление Росимущества акционировало ФГУП, однако земля не была передана на баланс ОАО «Семилукский лесопитомник».

В 2013 году администрация Семилукского района продала землю ОАО за 163,3 тыс. руб. Через некоторое время акции предприятия приобрело ООО «Регионцентринвест». Земельный массив был разделен на 27 участков, оказавшихся в собственности «Регионцентринвеста» и связанных с ним ООО «Семилукский лесопитомник» и ООО «Агротрейд Сибирь». Среди владельцев также фигурировал гендиректор ООО «Семилукский завод приводных механизмов» Виктор Стрибный.

По данным прокуратуры, на момент продажи на 105 га росли более 360 ценных растений, собранных из Закарпатья, Крыма, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, Камчатки, Средней Азии. Надзорное ведомство подало иск к «Регионцентринвесту», «Семилукскому лесопитомнику», «Агротрейду Сибири» и Виктору Стрибному о признании недействительным договора купли-продажи. Арбитражный суд региона удовлетворил его, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Параллельно воронежское управление Следственного комитета России с 2021 года расследует уголовное дело о приватизации этой земли. Ведомство квалифицировало преступление как превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Карельские березы накрыло уголовным делом».

Алина Морозова

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