Восемь школ Белгорода вернулись к очному обучению без бронепленки на окнах

1 сентября восемь школ Белгорода возобновили учебный процесс в очно-дистанционном формате без бронепленки на окнах. Это следует из сообщения городской администрации. Мэр Валентин Демидов поручил завершить оклейку окон к середине октября.

В горадминистрации уточнили, что речь идет о школах на севере облцентра, которые «недавно вышли из капремонта».

Учебный процесс в очно-дистанционном формате организован для 53 тыс. детей в 48 школах, 70 детсадах и 13 учреждениях допобразования Белгород. Во всех, кроме упомянутых, окна оклеены бронепленкой. Также в учебных заведениях предусмотрены укрытия, запасы воды и продуктов, укомплектованы аптечки. По данным мэрии, там проводятся тренировки и инструктажи для доведения до автоматизма действий учеников и учителей при ЧС.

Как начался учебный год в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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