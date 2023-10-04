Ночью над Белгородом и двумя районами сбиты 19 воздушных целей, есть повреждения

Во втором часу ночи над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами системой ПВО были сбиты, по предварительным данным, «порядка 19 объектов». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, была атака беспилотников... Разрушения от падения обломков сейчас уточняются»,— рассказал глава региона.

По его словам, в Белгороде повреждено административное здание, в селе Шишине в одном домовладении выбиты окна, повреждены три автомобиля.

Утром будет проведен обход территории для уточнения повреждений. Сегодня же власти приступят к восстановлению домов.

Что происходит в Черноземье 4 октября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин