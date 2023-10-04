Курский дружинник ранен в результате атаки беспилотника

В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника у села Плехово Суджанского района Курской области дежурный дружинник центра «Патриот» получил осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Травмы дружинника оцениваются как средней степени тяжести. Мужчину направили в Суджанскую центральную районную больницу.

По словам господина Старовойта, угрозы жизни пострадавшего нет.

Глава региона пообещал представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».

Днем ВСУ уже атаковали Плехово. Из-за этого село и два соседних населенных пункта — Горналь и Гуево — остались без света. Тогда пострадавших не было.

О других событиях в макрорегионе 4 октября после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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