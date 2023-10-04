Курский дружинник ранен в результате атаки беспилотника
В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника у села Плехово Суджанского района Курской области дежурный дружинник центра «Патриот» получил осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Травмы дружинника оцениваются как средней степени тяжести. Мужчину направили в Суджанскую центральную районную больницу.
По словам господина Старовойта, угрозы жизни пострадавшего нет.
Глава региона пообещал представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».
Днем ВСУ уже атаковали Плехово. Из-за этого село и два соседних населенных пункта — Горналь и Гуево — остались без света. Тогда пострадавших не было.
О других событиях в макрорегионе 4 октября после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».