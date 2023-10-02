Аэропорт Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров до 30 минут благодаря проекту «Поток», сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Сейчас путь от въезда на территорию аэропорта до зоны вылета занимает 39 минут для внутренних рейсов и 41 для международных. По словам директора по наземному обслуживанию «ВВСС» Павла Кушниренко, для этого изменят схему движения пассажиров и транспорта, а также создадут кросс-функциональный штаб, который будет регулировать операционную деятельность аэропорта. В частности, управляющая компания запустит выделенную линию для автобуса №39.

Чтобы еще сильнее сократить время предполетного обслуживания, аэропорт объявил конкурс «Полет идей». Автору лучшего предложения по улучшению сервиса подарят два авиабилета на рейс в любой город России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об увеличении количества рейсов между Петербургом и Белградом, самолеты с 31 октября будут вылетать из Пулково четыре раза в неделю.

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