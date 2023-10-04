Путин: мир избавляется от диктатуры, загоняющей страны в экономическую кабалу

Президент России Владимир Путин заявил, что мир избавляется от диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. Об этом он сказал во время выступления на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в центре «Сириус».

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«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира»,— сказал президент России (цитата по ТАСС).

Он также сравнил нынешнюю систему мировых валют с финансовой пирамидой, во главе которой стоят руководители отдельных стран. Это, по его словам, не соответствует интересам большинства человечества.

Во время выступления он также рассказал о проекте центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволит выпускать и обменивать цифровые валюты. «Никакая третья сторона не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы»,— сообщил Владимир Путин.

На конференции «Россия—Латинская Америка» 29 сентября президент заявил, что международная финансовая система выстроена в интересах «золотого миллиарда», а современные кредитные обязательства для развивающихся стран стали носить форму «оброка» и «контрибуции». «Гегемония США», как отношения стран на глобальном уровне назвала представительница делегации Венесуэлы, стала одной из обсуждаемых тем конференции.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Братья по парламентаразуму».

Петр Бузлаев