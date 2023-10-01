Зона платной парковки заработала на Крестовском острове в Петербурге

В воскресенье, 1 октября, зона платной парковки в Санкт-Петербурге заработала на Крестовском острове в Петроградском районе.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, на 29 улицах Крестовского острова нанесено свыше 720 кв. м разметки, установлено 900 дорожных знаков, 20 паркоматов и 85 информационных табличек.

Также на территории платной парковочной зоны №7818 «МО Чкаловский» в Петроградском районе появилось порядка 1513 парковочных мест, из которых 160 — для инвалидов и перевозящих их лиц.

Напомним, что в работе системы оплаты парковки в Петербурге периодически наблюдаются сбои. Последний был зафиксирован 27 сентября.

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