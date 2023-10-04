В Югре переизбрали мэра Радужного Наталью Гулину на второй срок

Мэром Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) переизбрана Наталья Гулина. За ее кандидатуру проголосовали 18 из 20 депутатов городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Госпожа Гулина избрана главой сроком на пять лет.

Решение Натальи Гулиной переизбраться на второй срок поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. Ранее на встрече главы региона с мэром Радужного последняя заявила, что, в случае переизбрания, намерена заняться ремонтом дорог, построить ТРЦ, логистический центр и открыть «Ростикс».

Наталья Гулина живет и работает в Радужном с 1992 года. С 2001 года занимала различные должности в администрации города. В 2018 году она сменила на посту мэра Сергея Баскакова, который подал в отставку по собственному желанию и занял должность советника губернатора ХМАО по вопросам местного самоуправления.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте