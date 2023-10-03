Наталья Комарова одобрила переизбрание мэра Радужного на новый срок

Губернатор Ханты-Мансийского автономно округа (ХМАО) Наталья Комарова поддержала решение главы Радужного Натальи Гулиной переизбраться на второй срок. Об этом глава региона сообщила в ходе рабочей встречи с мэром.

По словам госпожи Гулиной, за пять лет управления в Радужном были реализованы инвестиционные проекты на 295 млн руб. В качестве примера она привела модернизацию асфальтового завода МАЗ-20 и появление в его ассортименте резиновой крошки. В случае переизбрания Наталья Гулина планирует заняться ремонтом дорог Радужного, построить ТРЦ, логистический центр и открыть «Ростикс».

Напомним, в 2018 году Наталья Гулина сменила на посту главы города Сергея Баскакова, который подал в отставку по собственному желанию и занял должность советника губернатора ХМАО по вопросам местного самоуправления.

Как рассказала «Ъ-Урал» руководитель аппарата думы Радужного Светлана Ганичева, на пост мэра претендует пять человек, включая действующего главу города. По словам госпожи Ганичевой, 4 октября конкурсная комиссия проверит достоверность документов кандидатов и проведет с ними собеседования о виденье работы мэра Радужного и планах по развитию муниципального образования.

Василий Алексеев

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