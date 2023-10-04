В России произошел сбой в системе регистрации автомобилей

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции произошел технический сбой. Из-за этого регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В МВД попросили «воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы». Как уточнил собеседник агентства, профильные специалисты пытаются устранить неполадки. Причины сбоя, а также вероятное время его устранения пока неизвестны.

В сентябре 2022 года из-за технического сбоя в информационных ресурсах ГИБДД в Москве временно приостанавливали выдачу водительских удостоверений. В сентябре 2023-го в Госавтоинспекции Свердловской области произошел массовый технический сбой.

Лаура Кеффер