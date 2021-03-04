Мэрия Воронежа требует у концессионера платных парковок 2 млн рублей неустойки за уборку парковок

Мэрия Воронежа требует у концессионера воронежских городских платных парковок ООО «Городские парковки» заплатить за несоблюдение требований соглашения почти 2,9 млн руб. неустойки. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на первого вице-мэра Сергея Петрина. Из этой суммы в 2 млн руб. оценивается нарушение содержания парковочного пространства.

В конце прошлого года, напомним, в ходе проверки КСП выяснилось, что концессионер не подавал заявку на уборку в МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» в течение шести месяцев. В результате учреждение убирало парковочные места в рамках своего муниципального задания за счет бюджетных средств. Расходы за это время составили 1,8 млн руб.

Концессионное соглашение с ООО «Городские парковки» было заключено в октябре 2017 года. Компания создала систему управления платными городскими парковками, еще через год — ввела их в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект — 116,3 млн руб. Сейчас организовано 6 тыс. парковочных мест. На текущий момент управлением транспорта рассчитана чистая прибыль в зачет окупаемости проекта: за 2018 год — 11,8 млн руб., за 2019 — 2,5 млн руб. С октября 2018 года в доход бюджета перечислено 32 млн руб. концессионной платы. Административными комиссиями при управах Центрального и Ленинского районов на 25 февраля 2021 года вынесено почти 9 тыс. постановлений за размещение транспортного средства на платной парковке без внесения платы на общую сумму чуть более 13 млн руб. Процент оплаты штрафов в 2021 году составил 73%.

Подробнее о том, как и для чего создавались платные парковки в Воронеже,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот