В адресную инвестпрограмму Петербурга направят 643 млрд рублей за три года

В ближайшие три года на реализацию Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга планируется направить более 643 млрд рублей, из которых почти 209 млрд руб. — в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городского Заксобрания, глава бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

«Из ключевого: на развитие транспортной системы в рамках АИП планируется направить 86 млрд рублей. Ожидаем завершение работ по 26 объектам дорожного хозяйства, включая строительство подземных переходов к Биржевому мосту и в районе "Лахта-центра", строительство одной и реконструкцию трех дорог в город Кронштадт, реконструкцию Петрозаводского шоссе»,— написал господин Четырбок.

Также, по его словам, будет дан старт строительству и реконструкции пяти крупных объектов, в частности, обновлению Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести, реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу, строительству участка набережной Макарова (участок 2-й линии Васильевского острова до моста Бетанкура), строительству двухуровневой развязки в створе Пороховской улицы, реконструкции Новгородского проспекта до Шушарской дороги.

В свою очередь, на развитие образования в рамках АИП планируется направить 47,6 млрд рублей, на развитие здравоохранения — 16,3 млрд руб., на улучшение жилищных условий — 15,2 млрд рублей, из которых 11,4 млрд руб. выделят на приобретение жилья для ряда категорий граждан.

В общей сложности в 2024 году Петербург планирует получить 178 объектов городской инфраструктуры, еще 143 находятся в проектировании, отметил депутат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным Смольного, за девять месяцев текущего года бюджет Петербурга пополнился доходами на 825 млрд рублей.

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