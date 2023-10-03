Бюджет Петербурга за девять месяцев пополнился доходами на 825 млрд рублей

За первые девять месяцев 2023 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 825 млрд рублей доходов, что составляет 79% от годового плана. Вице-губернатор города Алексей Корабельников в Telegram-канале поделился статистикой по состоянию казны.

Чиновник уточнил, что на 1 октября собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета достигли 797 млрд рублей. График опережают поступления по налогу на доходы физических лиц (109% от годового плана), неналоговым доходам (118%), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (108%), имущественным налогам (110%) и акцизам (102%).

«Снижение дают только бывшие участники КГН. Относительно аналогичного периода прошлого года снижение составляет почти 150 млрд рублей»,— добавил господин Корабельников.

При этом расходы городского бюджета составили 735 млрд рублей. Такой показатель соответствует уровню прошлого года за аналогичный период.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов оценил, как переезд «Газпрома» отразился на бюджете города.

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