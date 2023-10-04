В Петербурге по 425 адресам отремонтируют инженерные сети

ГАТИ утвердила оперативную адресную программу работ на четвертый квартал 2023 года. В документ вошли 890 объектов, сообщили 4 октября в пресс-службе Смольного.

Большая часть запланированных работ коснется ремонта инженерных сетей (425 адресов). Так, в программу включили подведение газопровода в садоводство «Красный октябрь», прокладку канализации к общественной уборной в Летнем саду Кронштадта и установка светофора на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.

На более чем 100 объектах подтвердили планы по благоустройству администрации районов и муниципальных округов. Начнется работа по комплексному благоустройству на бульваре вдоль улицы Крыленко от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков, а на внутриквартальной территории между улицами Харченко и Грибалёвой будет заменено асфальтовое покрытие.

В программу также вошли 47 адресов, где запланирован ремонт трамвайных путей, автомобильных дорог и мостов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продолжение улицы Сперанского в Петербурге построят за 346 млн рублей.

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