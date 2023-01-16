На Кубани в 2022 году продали 309 млн литров алкоголя

В 2022 году в Краснодарском крае продали 309,5 млн л алкогольной продукции. Из этого объема 90,7 млн л, или 29,3%, составили спиртные напитки, произведенные в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

По сравнению с прошлым годом в регионе розничная продажа алкогольной продукции выросла на 3,62%. Больше всего на Кубани было продано пива — 228 млн л, или 73,7% от общего объема. На втором месте по продажам тихие вина — 10,25% и на третьем — водка — 8,8%.

В 2022 году на Кубани также на 4,5% увеличилось потребление алкоголя. Оно составило 5,34 л на человека в пересчете на безводный спирт.

Татьяна Ручкина

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