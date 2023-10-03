Фельдшер не подтвердила плохое здоровье экс-судьи Захарчевского в день ДТП

Ростовский областной суд допросил фельдшера, которая является соседкой бывшего судьи Юрия Захарчевского, подозреваемого в совершении ДТП в Краснодаре. Адвокат Алексей Иванов, представляющий семью погибшего Данила Юханова, сообщил, что доводы о неудовлетворительном состоянии здоровья в день совершения ДТП остались неподтвержденными.

Рассмотренные ходатайства защитника экс-судьи удовлетворены частично. Суд согласился с необходимостью допроса экспертов, проводивших дополнительную комиссионную автотехническую судебную экспертизу, судебно-медицинскую экспертизу Захарчевского и его лечащих врачей. Однако фельдшер не смогла точно указать дату оказания медицинской помощи господину Захарчевскому. Подтвердить наличие у него эпилепсии и случаев потери сознания также не удалось.

Следующее судебное заседание пройдет в Ростовском областном суде 12 октября в 11:30. На нем допросят экспертов, чьи заключения легли в основу обвинения.

Юрий Захарчевский сбил на внедорожнике жителя Краснодара Данила Юханова, который передвигался на велосипеде. Бывший судья оставил место ДТП. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через несколько месяцев.

Было возбуждено уголовное дело. Однако экс-судья стал его фигурантом только спустя 2,5 года после аварии. 29 сентября Ростовский областной суд отклонил ряд ходатайств защиты бывшего судьи, в том числе о проведении следственного эксперимента с участием подсудимого.

Татьяна Ручкина

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