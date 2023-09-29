Суд отказал защите экс-судьи Захарчевского в новом следственном эксперименте

Ростовский областной суд отклонил ряд ходатайств, в том числе о проведении следственного эксперимента с участием подсудимого, защиты бывшего судьи Юрия Захарчевского, подозреваемого в совершении смертельной аварии в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба адвокатского бюро «Правовой статус».

На очередном судебном заседании защитники экс-судьи ходатайствовали о проведении ряда мероприятий, направленных на устранение противоречий в показаниях свидетелей. Среди прочего адвокаты настаивали на повторном исследовании видеозаписи с кадрами аварии и исключении из обвинения оставления места происшествия (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

«Неоднократные заявления ходатайств по одним и тем же основаниям и по которым судом принято решение, в профессиональном сообществе расцениваются как недобросовестные действия и злоупотребление правом на защиту, поскольку направлены на причинение ущерба интересам других участников процесса»,— отметил адвокат семьи Юхановых Алексей Иванов, являющейся потерпевшей стороной.

Ранее в Ростовском областном суде завершилось представление доказательств суду по уголовному делу бывшего судьи Юрия Захарчевского. Уголовное дело в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского было возбуждено в августе 2022 года по ч. 4 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП, повлекшего смерть по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Житель Краснодара Данил Юханов ехал на велосипеде, когда с ним сталкнулся внедорожник под управлением бывшего судьи. Юрий Захарчевский оставил место происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался несколько месяцев спустя.

Анастасия Донскова

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