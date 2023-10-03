Нижний Новгород не получит федеральных средств на «Культурную столицу 2024 года»

Федеральный бюджет не будет финансировать мероприятия в Нижнем Новгороде, которые будут проходить в рамках проекта «Культурная столица 2024 года», сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, этот проект направлен на повышение узнаваемости и привлекательности городов, раскрытие их культурного потенциала. Федеральное финансирование на это не предусмотрено. Затраты регионального бюджета на проведение этих мероприятий пока не определены, они будут обсуждаться дополнительно. Всего в регионе в рамках «Культурной столицы» запланировано более 150 мероприятий.

Как писал «Ъ-Приволжье», 28 сентября Нижний Новгород официально получил статус «Культурная столица 2024 года». Кроме мнения официального жюри при подведении итогов учитывались результаты народного голосования, в котором лидерами стали Нижний Новгород и Самара. За Нижний Новгород было отдано более 189 тыс. человек, за Самару — 187,9 тыс. человек.

После подведения итогов голосования глава администрации Самары Елена Лапушкина заявила, что намерена оспорить итоги конкурса. По ее словам, во время электронного народного голосования было «потеряно» более 20 тыс. голосов, отданных за Самару.

Андрей Репин