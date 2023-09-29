Администрация Самары оспорит итоги конкурса «Культурная столица 2024 года»

Глава Самары Елена Лапушкина намерена оспорить результаты конкурса «Культурная столица 2024 года», в котором победил Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Елены Лапушкиной, при подведении итогов электронного народного голосования потеряли более 20 тыс. голосов, отданных за Самару. В адрес оргкомитета «Культурной столицы» были направлены два официальных письма с просьбой прояснить ситуацию. Ответа на них последовало.

«Я буду добиваться ответа. Этот вопрос волнует не только меня, но и жителей. В голосование были вовлечены школьники, студенты, волонтеры, мы подключили НКО и другие учреждения. Если это была техническая ошибка, то ее надо было вовремя исправить или хотя бы сказать об этом со сцены. Мы очень рассчитывали на то, что конкурс будет прозрачным, открытым, с понятными критериями. Увы, этого не случилось. В дальнейшем мы будем очень крепко думать, насколько надо участвовать в подобных конкурсах»,— отметила Елена Лапушкина.

Как писал «Ъ-Приволжье», вечером 28 сентября Нижний Новгород официально получил статус «Культурная столица 2024 года». В финал конкурса также прошли Калининград, Новосибирск, Грозный, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Кроме мнения официального жюри при подведении итогов учитывались результаты народного голосования, в котором лидерами стали Нижний Новгород и Самара. Нижний Новгород победил в народном голосовании с перевесом в несколько десятых процента.