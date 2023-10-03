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Коммерсантъ FM
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Путин поддержал запрет бесплатного перехода предприятий на свои энергосети

Глава «Россетей» Андрей Рюмин в обращении к президенту предложил запретить бесплатный уход промышленности на собственную генерацию. По данным «Ъ», Владимир Путин счел эту инициативу «справедливой».

Андрей Рюмин

Андрей Рюмин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Рюмин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Рюмин в письме от 16 августа попросил решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, что снижает полезный отпуск, загрузку ЛЭП и подстанций «Россетей». Глава компании предложил взимать с промышленности компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети. Промышленные компании опасаются, что это только ускорит уход бизнеса на собственные блок-станции.

Подробности — в материале «Ъ» «Выпадающие уходы компании».

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