Путин поддержал запрет бесплатного перехода предприятий на свои энергосети
Глава «Россетей» Андрей Рюмин в обращении к президенту предложил запретить бесплатный уход промышленности на собственную генерацию. По данным «Ъ», Владимир Путин счел эту инициативу «справедливой».
Андрей Рюмин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Господин Рюмин в письме от 16 августа попросил решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, что снижает полезный отпуск, загрузку ЛЭП и подстанций «Россетей». Глава компании предложил взимать с промышленности компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети. Промышленные компании опасаются, что это только ускорит уход бизнеса на собственные блок-станции.
Подробности — в материале «Ъ» «Выпадающие уходы компании».