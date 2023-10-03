Смольный спланировал территорию под Большой Смоленский мост

Вчера правительство Петербурга опубликовало на своем сайте проекты планировки и межевания территории под строительство Большого Смоленского моста через Неву протяженностью 2,3 км. В данный момент проектная документация проходит государственную экспертизу, после чего город выберет подрядчика, сроки пока не уточняются. Автомобилисты ждут переправу с 2014 года, понимают ее важность и готовы потерпеть неудобства, которые, впрочем, будут не очень значительными, полагают автоэксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый мост разгрузит дороги в районе Октябрьской набережной, Дальневосточного проспекта, улицы Коллонтай

Фото: Правительство Санкт-Петербурга Новый мост разгрузит дороги в районе Октябрьской набережной, Дальневосточного проспекта, улицы Коллонтай

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Согласно информации, опубликованной на сайте Смольного, расчетная интенсивность движения по новой переправе через Неву составит 99 тыс. единиц в сутки. В документах сообщается, что «зона планируемого размещения примыкает к границам объектов культурного наследия регионального значения "Октябрьская набережная", "Прокатная и сталелитейная мастерская Невского железоделательного, механического и корабельного завода" (Невского железопрокатного завода П. Ф. Семянникова и В. А. Полетики) и выявленному объекту культурного наследия "Два жилых дома Невского химкомбината"». Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия предусматривают их приспособление, работы по благоустройству территорий памятников и ансамблей, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, говорится в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга.

Как уже писал «Ъ-СПб», в 2023–2025 годах в бюджете города на сооружение объекта предусмотрено 27 млрд рублей (см «Ъ-СПб» от 31.07.2023). Общая предварительная стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей. Идея возвести этот мост обсуждается с 1960-х годов. В 2014 году городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на предпроектные работы по новой переправе. Возвести мост хотели в 2023–2028 годах, затем сроки поменяли на 2025–2030, но в начале этого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство транспортного объекта начнется уже в текущем году.

На вопрос издания, когда будет объявлен конкурс на выполнение работ, в пресс-службе КРТИ ответили: «В настоящий момент проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". После получения положительного заключения государственной экспертизы будет выполнена предусмотренная законодательством процедура определения подрядчика на строительство».

По словам руководителя региональной общественной организации «СПб.Авто» Святослава Данилова, петербургские автомобилисты ждут дополнительной переправы через Неву с 2014 года. «Расстояние от моста Александра Невского до Володарского моста большое, на этом участке всегда пробки и заторы,— напоминает господин Данилов.— Безусловно, новый мост разгрузит дороги в районе Октябрьской набережной, Дальневосточного проспекта, улицы Коллонтай».

По оценке руководителя «СПб.Авто», сооружение объекта не будет сопряжено со значительными неудобствами для автомобилистов. «Одно дело — ремонтировать существующий мост, другое — строить совершенно новую переправу. В данном случае, скорее всего, для движения будут закрывать отдельные полосы существующих магистралей, что не создаст больших трудностей для водителей и несущественно повлияет на организацию дорожного движения»,— предполагает эксперт.

Александра Тен