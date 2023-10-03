К заказнику подошли врубчиво

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало новое положение о природном заказнике «Кирзинский», единственном в Новосибирской области имеющем статус федерального. В министерстве объяснили инициативу стремлением увеличить эффективность правового режима заказника и управления территорией. По итогам общественного обсуждения эксперты-экологи обратили внимание на то, что проект положения допускает сплошные рубки и новое строительство. По их мнению, утверждение документа создаст угрозу находящимся под охраной редким видам птиц и растений уникальной Чановской системы озер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минприроды РФ подготовило проект «Положения о государственном природном заказнике федерального значения „Кирзинский“» в Новосибирской области. 15 сентября он был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно данным портала, на днях было завершено общественное обсуждение документа.

«Кирзинский» был создан в 1958 году. Это единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Находится под управлением Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор». Площадь заказника составляет 119,8 тыс. га. Она включает участок водно-болотных угодий Чановской системы озер. В заказнике обитает около 60 видов млекопитающих и 250 видов птиц, многие из которых включены в Красные книги РФ и Новосибирской области. В настоящее время правовой режим заказника определен приказом Минприроды РФ 2010 года.

В пресс-службе министерства „Ъ-Сибирь“ сообщили, что появление проекта вызвано необходимостью актуализировать положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), а в отношении «Кирзинского» такая работа не проводилась с 2010 года. «Положение в новой редакции заказника направлено на совершенствование правового режима охраны ООПТ, обеспечение более эффективного управления им»,— отметили в пресс-службе.

«В проекте приказа определены виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника и установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, в случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах заказника допускает такое строительство, реконструкцию»,— говорится в пояснительной записке Минприроды РФ к тексту нового положения.

По данным Минприроды РФ, консультации с властями Новосибирской области при подготовке проекта не проводились, поскольку «Кирзинский» отнесен к исключительному ведению федерального министерства.

Документ вызвал резкую критику со стороны межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу». Одним из ее сопредседателей является Виктор Данилов-Данильян, работавший в конце 1990-х годов министром охраны окружающей среды и природных ресурсов России и председателем госкомитета по охране окружающей среды. Экологи указали, что положение, в частности, разрешает в заказнике сплошные санитарные рубки и рубки, связанные со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов. Кроме того, оно позволяет застраивать до 20% площади отдельных земельных участков «Кирзинского». В действующем положении о заказнике рубки разрешены только в связи с реконструкцией и эксплуатацией уже существующих линейных объектов.

«Застройка объектами капитального строительства, проведение сплошных рубок, массовый проезд техники вне дорог создают угрозу деградации природных ландшафтов, нарушения среды обитания животных и растений, усиления фактора беспокойства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Все это противоречит задачам, возложенным на федеральный заказник»,— говорится в заключении Экспертного совета по заповедному делу. Оно было направлено министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Принятие положения в предложенном виде эксперты посчитали недопустимым и предложили министру распорядиться о доработке документа с учетом их замечаний. «Когда приказ выйдет, увидим, учли или не учли наши замечания»,— сказал „Ъ-Сибирь“ сопредседатель «Экспертного совета по заповедному делу» Всеволод Степаницкий. По его словам, если положение о «Кирзинском» будет утверждено в первоначальном виде, члены совета «задумаются» о возможных дальнейших действиях.

«По-всякому было: принимались и не принимались, принимались частично»,— заметил господин Степаницкий, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“ о том, как реагировало Минприроды РФ на рекомендации созданного в январе 2023 года Экспертного совета по заповедному делу в подобных случаях. В сентябре этого года „Ъ-Черноземье-Кубань“ сообщал о том, что замечания Экспертного совета по заповедному делу будут учтены при принятии нового положения о Сочинском национальном парке в Краснодарском крае.

Валерий Лавский