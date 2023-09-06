Положение о Сочинском нацпарке доработают с учетом мнения экологов

В проект нового положения о Сочинском национальном парке внесут изменения с учетом замечаний, поступивших от экологов. Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на руководство нацпарка, учтут и замечания, поступившие во время общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

Новый проект положения, предусматривающий разрешение на застройку до 20% территории нацпарка, вызвал обеспокоенность экологов. Они отметили, что документ разрешает добычу общераспространенных полезных ископаемых всеми правообладателями участков, в том числе арендаторами. Кроме того, положение предусматривает санитарные рубки на территории заповедника.

Экологи отметили, что документ «противоречит ряду федеральных законов и позиции Президента России». Они считают, что реализация проекта нарушит международные обязательства России, прописанные в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

В связи с этим Экспертный совет по заповедному делу обратился в министерство природы РФ с просьбой доработать проект. В ведомстве пообещали привести его в соответствие с действующим законодательством.

Руководство нацпарка сообщило, что проект уже дорабатывается с учетом замечаний Экспертного совета по заповедному делу. В соответствии с заключением экологов прописан пункт о добыче полезных ископаемых, запрещающий на территории нацпарка любую деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам. В том числе запрещается разведка и разработка полезных ископаемых.

Татьяна Ручкина

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