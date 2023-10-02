Миллиардера Коломойского внесли в российский список террористов и экстремистов

Украинский миллиардер Игорь Коломойский по решению Росфинмониторинга внесен в федеральный реестр террористов и экстремистов РФ. Причины этого решения не уточняются.

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Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ Игорь Коломойский

Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ

В размещенном на сайте Росфинмониторинга списке Игорь Коломойский значится под номером 6251. В настоящее время бизнесмен находится под арестом в киевском СИЗО, на Украине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел о финансовых махинациях через Приватбанк.

Также в список экстремистов и террористы включены несколько украинских политиков: бывший депутат Верховной рады, экс-кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, бывший глава украинского МВД Арсен Аваков, бывший командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергей Мельничук, а также основатель запрещенного в РФ террористического формирования «Азов» Андрей Билецкий.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. В частности, по закону основанием для включения в список может стать возбуждение уголовного дела по ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Александр Кислов