Самолеты между Петербургом и Белградом с конца октября будут летать чаще

Количество рейсов по сообщению Санкт-Петербург – Белград увеличится с конца октября. Самолеты будут летать по этому направлению четыре раза в неделю, указали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Первый вылет из Пулково по обновленному расписанию осуществят 31 октября. Самолеты будут покидать Петербург по вторникам в 4:55, четвергам и пятницам в 4:45 и по воскресеньям в 4:10 (по местному времени). Время в полете займет 2 часа 50 минут. Вернуться обратно можно будет на рейсах по понедельникам (23:10 по времени Белграда), средам и четвергам (23:00), а также субботам (21:00).

В городском комитете отметили, что рейсы этого направления можно использовать в качестве пересадки. Из аэропорта Николы Тесла можно улететь в страны Европы и Северной Америки, а также отправиться на Ближний Восток.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») запустит рейсы из Петербурга в столичный аэропорт Домодедово.

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