Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Actimel в России сменит название и дизайн упаковки

Кисломолочный напиток Actimel сменит название на Actimuno. О смене названия и упаковки сообщили в пресс-релизе компании H&N (бывшая компания Danone).

Фото: Health&Nutrition

Фото: Health&Nutrition

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки»,— говорится в сообщении компании.

Производители подчеркивают, что «технология производства и рецептура продукта останутся неизменными». В рецептуре нового напитка будут использованы такие же пробиотические штаммы лактобактерий в неизменном количестве. В компании отмечают, что напиток производят на тех же производственных мощностях, что были у Danone.

Ранее название сменил бренд молочных продуктов «Активиа» — на российском рынке это теперь «АктиБио». Изменения затронули только название бренда и дизайн упаковки.

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики» перешли под временное управление Росимущества. Владимир Путин объяснил свое решение тем, что менеджмент компаний пытался запугать своих работников — граждан России.

«Данон Россия» и ее «дочку», подмосковную «Данон Трейд» возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В этом же месяце французская компания Danone деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России. В сентябре представители российской компании Danone сообщили о ребрендинге. Компания сменила название на H&N (Health & Nutrition) и поменяла логотип.

Подробнее о переходе Danone и Carlsberg государству — в материале «Carlsberg выливает "Балтику"».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...