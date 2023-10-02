Actimel в России сменит название и дизайн упаковки

Кисломолочный напиток Actimel сменит название на Actimuno. О смене названия и упаковки сообщили в пресс-релизе компании H&N (бывшая компания Danone).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Health&Nutrition Фото: Health&Nutrition

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки»,— говорится в сообщении компании.

Производители подчеркивают, что «технология производства и рецептура продукта останутся неизменными». В рецептуре нового напитка будут использованы такие же пробиотические штаммы лактобактерий в неизменном количестве. В компании отмечают, что напиток производят на тех же производственных мощностях, что были у Danone.

Ранее название сменил бренд молочных продуктов «Активиа» — на российском рынке это теперь «АктиБио». Изменения затронули только название бренда и дизайн упаковки.

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики» перешли под временное управление Росимущества. Владимир Путин объяснил свое решение тем, что менеджмент компаний пытался запугать своих работников — граждан России.

«Данон Россия» и ее «дочку», подмосковную «Данон Трейд» возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В этом же месяце французская компания Danone деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России. В сентябре представители российской компании Danone сообщили о ребрендинге. Компания сменила название на H&N (Health & Nutrition) и поменяла логотип.

Подробнее о переходе Danone и Carlsberg государству — в материале «Carlsberg выливает "Балтику"».

Александра Горошилова