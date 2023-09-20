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Коммерсантъ FM
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Российский Danone представил новый логотип

Российское подразделение производителя молочной продукции Danone, переименованное в «Эйч энд Эн» (H&N), начало использовать новый логотип — белые буквы на синем фоне. Логотип появился в письме к контрагентам, которое есть в распоряжении «РИА Новости».

Новый логотип H&N и прежний Danone

Новый логотип H&N и прежний Danone

Фото: Health&Nutrition; Danone

Новый логотип H&N и прежний Danone

Фото: Health&Nutrition; Danone

В логотипе используется англоязычная версия названия российского подразделения — Heаlth & Nutrition. Прежние корпоративные цвета Danone — синий и белый — остались на логотипе. Зарегистрирован ли новый логотип — неизвестно, агентство направило запрос в Роспатент.

18 августа российский Danone сообщил в письме контрагентам, что с 18 по 24 сентября компанию переименуют в «Эйч энд Эн». При этом реквизиты компании, в том числе ИНН, ОГРН, КПП и банковские данные, не изменятся. Также доверенности, выданные на прежнее название Danone, по-прежнему будут действовать.

Ранее материнская компания Danone объявила о планах сократить присутствие в России. В июле ее долю в российской компании передали во временное управление Росимуществу. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было сделано из-за того, что менеджемент компании «пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

Эрдни Кагалтынов

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