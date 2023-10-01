В США истек срок ленд-лиза для Украины, он ни разу не применялся

Закон о ленд-лизе США для Украины прекратил свое действие. Как пишет «Страна.ua», программа была рассчитана до конца 2023 финансового года, который завершился 30 сентября. Вашингтон не использовал закон для передачи оружия Украине.

Как отмечает украинское издание, закон позволял президенту Джо Байдену передавать Украине и другим странам оружие без необходимых для этого юридических и коммерческих процедур. Предполагалось, что документ будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали союзников вооружением без предварительной оплатой и с длительной отсрочкой платежа. Однако для передачи оружия Украине используются другие механизмы: Киев получает от Вашингтона военную помощь без оплаты и условий, что, как отмечает «Страна.ua», выгоднее.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте 2023 года сообщал что США не поставляют Украине оружие по этой программе. По его словам, поставки Киеву идут «в основном через расходование средств на существующих счетах» Пентагона, кроме этого используются «прямые поставки и иные механизмы».

Леонид Уварчев